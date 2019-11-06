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06 листопада 2019, Київ 21:27
Новини | Політика

Ялтинський блогер Гайворонський вийшов на свободу – активістка

Євген Гайворонський, архівне фото

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Ялтинський журналіст і блогер Євген Гайворонський 6 листопада вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання в окупованому Сімферополі.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила кримська активістка Людвіка Пападопулу, не уточнивши подробиць.

Наразі відсутнє підтвердження цієї інформації від відповідних відомств в анексованому Криму.

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Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності.

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

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