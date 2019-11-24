Фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Нурі Прімова регулярно саджають у ШІЗО – мати

Засудженого у севастопольській «справі Хізб ут-Тахрір» Нурі Прімова регулярно вміщують у штрафний ізолятор. Про це повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність» з посиланням на його матір Раїме Прімову.

«Моєму синові, Нурі Прімову, залишилося 2 місяці відсидіти, але його весь час чомусь садять в ШІЗО: в позаминулому місяці він відсидів 10 діб, за два дні до цього йому прийшла посилка з дому, йому її не дали туди. У результаті багато продуктів зіпсувалося, які йому довелося викинути; Зараз знову посилка прийшла (від нас), він її повинен отримати 25-го, але на зв'язок чомусь не виходить », – розповіла Раїме Прімова.

У вересні 2017 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Прімов, що проходили у справі «Хізб ут-Тахрір», отримали по п'ять років виправної колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.