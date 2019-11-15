Захист засудженого Емір-Усеїна Куку оскаржить його переведення в карцер

Захист правозахисника, засудженого за ялтинською «справою Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїна Куку має намір оскаржити його переведення в карцер, повідомив 15 листопада проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сергій Локтєв.

Він зазначив, що захист оскаржить це рішення після отримання офіційного підтвердження.

«Точної ситуації ми, на жаль, поки не знаємо. Зараз ми відправимо запит і тільки після цього треба буде надсилати скаргу. Треба з’ясувати, наскільки законне переведення в карцер», – сказав Локтєв.

14 листопада консул України в російському Ростові-а-Дону Тарас Малішевський повідомив, що правозахисника відправили в карцер через те, що він заснув у камері і не вийшов на вечірній перерахунок. Коментуючи ці слова Локтєв сказав, що «треба перевірити, як документально оформили можливе порушення».

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«Спочатку дочекаємося відповіді, а там вирішимо, оскаржувати чи ні. Оформити можуть, як завжди, інакше. Треба спочатку дізнатися, як. Інформацію могли недостовірно відобразити. Можливо, як завжди, він із кимось не привітався чи не застебнув верхнього ґудзика», – додав адвокат.

Емір-Усеїна Куку помістили до карцера на наступний день після вироку.

За даними «Кримської солідарності», у цьому ж СІЗО в карцер помістили ще одного кримського татарина, фігуранта другої бахчисарайської групи у справі «Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», зокрема і Емір-Усеіна Куку, який отримав 12 років ув’язнення.

Правозахисники назвали вирок політичним, а Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні і вимагає звільнити засуджених.