Двох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір» помістили в карцер у Росії

Засудженого в Росії до 12 років колонії кримського правозахисника, фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеіна Куку помістили в карцер на наступний день після вироку. Про це повідомляють «Ґрати» з посиланням на консула України в російському Ростові-на-Дону Тараса Малишевського.

Після суду правозахисник заснув у камері і не вийшов на вечірній перерахунок в'язнів. На нього склали протокол, але Куку не став його підписувати, йдеться в повідомленні.

На даний момент Куку перебуває в СІЗО-1 Ростова-на-Дону.

За даними «Кримської солідарності», у цьому ж СІЗО в карцер помістили ще одного кримського татарина, фігуранта другої бахчисарайської групи у справі «Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва.

За словами адвоката, причиною приміщення в карцер на п’ять діб Салієв вважає знайдений у нього годинник, хоча офіційно причину йому не повідомили.

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір», зокрема і Емір-Усеіна Куку, який отримав 12 років ув’язнення.

Правозахисники назвали вирок політичним, а Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест російській стороні і вимагає звільнити засуджених.

Щодо Салієва, то, за даними «Кримської солідарності», судове засідання з розгляду його справи по суті має початися 15 листопада в Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону.