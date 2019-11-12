МЗС України висловило протест через засудження шістьох кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство закордонних справ України виступило 12 листопада із заявою через засудження в Росії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Висловлюємо рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням «суду» РФ про засудження громадян України Мусліма Алієва, Інвера Бекірова, Еміра-Усеїна Куку, Вадима Сірука, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова за сфабрикованими звинуваченнями в тероризмі. Закликаємо міжнародну спільноту засудити це неправомірне рішення і посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму», – написала в твітері речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.

Підтримати засуджених кримчан на засідання приїхали більше сотні людей, також у суді присутній представник міжнародної неурядової організації Amnesty International та генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.