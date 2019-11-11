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11 листопада 2019, Київ 23:07
Новини | Суспільство

Суд у Криму подовжив арешт вісьмом фігарунтам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

За словами адвоката, один із обвинувачуваних кримських татар заявив відвід судді та прокурору, але суд відхилив заяву

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Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 11 листопада подовжив арешт на три місяці вісьмом фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відтак Рустем Шейхалієв, Тофік Абдулгазієв, Раїм Айвазов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Фарход Базаров, Рустем Сейтхалілов і Шабан Умеров залишаться у слідчому ізоляторі до 15 лютого 2020 року.

Суд послався на «тяжкість» висунутих звинувачень та відхилив клопотання сторони захисту всіх фігурантів пор зміну запобіжного заходу.

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«На судовому засіданні нами була подана низка клопотань. Однак суддя всі клопотання відхилив, жодного не прийняв, тому сьогодні ми не отримали змагальний процес, а отримали однобокий процес на користь обвинувачення, який завчасно передбачав обвинувальний ухил. Раїмом Айвазовим був заявлений відвід судді та прокурору, однак суд відхилив його і одразу була зачитана постанова», – розповів адвокат Рустем Кямілев.

Адвокатка Марія Ейсмонт подала скаргу до суду стосовно недопуску до зали всіх охочих.

«Ми з колегою написали скаргу на ім’я голови суду щодо того, що не всіх родичів та інших присутніх пустили на відкрите судове засідання. Місця в залі були, однак не всі змогли потрапити на засідання», – зазначила Ейсмонт.

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Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24-х активістів.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник, його місце перебування невідоме з 27 березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму, закликавши до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики Дезіра викликають «подив».

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