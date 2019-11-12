Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.

Підтримати засуджених кримчан на засідання приїхали більше сотні людей, також у суді присутній представник міжнародної неурядової організації Amnesty International та генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Адвокати мають намір оскаржити вирок російського суду фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Арсена Джеппарова Айдер Азаматов.

Ми не згодні з сьогоднішнім вироком, ми вважаємо, що він незаконний і необґрунтований

«Звичайно, ми не згодні з сьогоднішнім вироком, ми вважаємо, що він незаконний і необґрунтований. У процесі було виявлено багато фактів порушень в цій справі. Відсьогодні у нас буде рівно місяць для подання апеляційної скарги, ми отримаємо повний текст вироку. Подивимося, на що суд посилався, виносячи вирок, які докази враховував, які не врахував і відповідно будемо готувати скаргу», – розповів Азаматов.

Що було у суді?

Російський прокурор просив загалом 98,8 років позбавлення волі для шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір»: Мусліму Алієву – 20 років позбавлення волі, Інверу Бекірову – 20,6 років, Емір-Усеїну Куку – 15 років, Вадиму Сіруку – 15 років, Арсену Джеппарову – 13,6 років, Рефату Алімову – 14,6 років в'язниці.

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 8 листопада підсудні виступили з останнім словом.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз назвав «жахливим» вирок фігурантам ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Таку думку 12 жовтня він висловив у коментарі Крим.Реалії.

«Усе це вже переходить в стадію «жахливого завершення». Це один з напрямків діяльності окупації Росії, її терор на нашій території. І вона підходить до такого кінця, коли терміни просто жахливі. Треба за них наполегливо битися. У більшості випадків це не просто зміна життя самих хлопців, які отримують терміни, це трагедії сімей, трагедії дітей, близьких. Потрібно, на мій погляд, доносити саме трагедію сім'ї, дітей, батьків. Може, тоді ми достукаємося до цих лицемірів», – сказав Чийгоз.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

Декларація прав людини забороняє переслідувати людей за релігійною ознакою.

Процес у ялтинській «справі Хізб ут-Тахрір» співставний із сталінськими репресіями щодо релігійних конфесій.

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