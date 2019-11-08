Фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» у СІЗО Сімферополя не передають Коран – адвокат

Фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Шейхалієву і Енверу Омерову в СІЗО Сімферополя не передають Коран, повідомляє з посиланням на адвоката Еміне Авамілєву громадська ініціатива «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

«Мій підзахисний (Рустем Шейхалієв – ред.) на стан здоров’я не скаржився. Але йому не дозволили занести в СІЗО ліки після слідчих дій. Навіть Коран не передають ні Шейхалієву, ні Енверу Омерову. Незважаючи на те, що на виданні є печатка муфтіяту», – розповіла Еміне Авамілєва.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі представників громадського об'єднання «Кримська солідарність». Всього затримано 24 особи, у тому числі громадські журналісти Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Ремзі Бекіров.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував всіх затриманих.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і громадських журналістів. Він закликав до їхнього негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».