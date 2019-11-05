Українська омбудсмен каже про проблеми зі здоров’ям у фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров’я українських політв’язнів з анексованого Криму, фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Янікова.

За її даними, Джеміль Гафаров, який перебуває в СІЗО Ростовської області Росії, взагалі – «у переддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації». Сервет Газієв, який також заґратований у Ростовській області, має проблеми з кишківником та зубами. Ув’язнені в анексованому Криму Енвер Омеров та Асан Яніков мають проблеми зі здоров’ям, які потребують негайного хірургічного втручання, каже Денісова.

«Терміново звернулася з відповідним проханням до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити невідкладних заходів для проведення повного медичного обстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні Денісової на сторінці у Facebook.

Після анексії на півострові почастішали випадки переслідування кримських татар з боку підконтрольної Росії місцевої влади і російських силовиків. Про це не раз заявляли лідери кримськотатарського народу. Наймасовішими стали затримання, арешти та судові процеси в рамках так званих «справ Хізб ут-Тахрір».