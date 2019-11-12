Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Гафарову в СІЗО Сімферополя не передають ліки – адвокат

Фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров з 25 жовтня не одержує необхідних медикаментів в СІЗО Сімферополя.Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Гафарова Ріфат Яхін.

«Наскільки мені стало відомо зі слів родичів Джеміля Гафарова, в СІЗО не приймають передачі з необхідними ліками. В останній раз не прийняли ліки «Полісорб», які йому прописали до кінця життя, через те, що вони в порошкової формі. У СІЗО посилаються на те, що у вигляді порошку можуть бути передані наркотичні речовини», – зазначив адвокат.

За його словами, дружина Гафарова намагалася відправити ліки в посилці, але і в посилці ліки не дійшли.

«Також в СІЗО посилаються на те, що немає медичних документів, що підтверджують, що в умовах СІЗО медсанчастина рекомендувала йому прийом даних медикаментів. При цьому в ростовському СІЗО проводили два медобстеження, де написали, що йому ці ліки рекомендовані. І це в його медичній картці та справі мало бути», – розповів Ріфат Яхін.

Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров'я українських політв’язнів з анексованого Криму Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Яникова (фігуранти кримських «справ Хізб ут-Тахрір»). У зв’язку з цим вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням провести медобстеження громадян України в ув'язненні.

До цього адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати.