Суд у Криму подовжив арешт трьом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму в анексованому Сімферополі 2 серпня подовжив на місяць термін арешту трьом фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» – Сейрану Салієву, Тімуру Ібрагімову та Ернесу Аметову. Про це повідомляє громадська ініціатива «Кримська солідарність». Засідання відбувалися в закритому режимі.

«Адвокатом Мамметом Мамбетовим було подане клопотання з проханням зробити слухання відкритм та впустити слухачів до зали суду. Також сторона захисту подала клопотання про те, щоб підсудного вивели з «акваріуму». Однак всі клопотання захисту були відхилені», – йдеться в повідомленні.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

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Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.​