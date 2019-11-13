Україна передає в суд ООН справи про переслідування Росією кримчан за «справами Хізб ут-Тахрір» – Ташева

Всі матеріали щодо кримчан у рамках російських «справ Хізб ут-Тахрір» передані в міжнародні суди, повідомила в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заступник постійного представника президента України в АРК Таміла Ташева.

За її словами, Україна вважає дані справи незаконними і розглядає такі переслідування кримчан з боку російської влади, як «справи проти людяності».

«Всі ці матеріали передаються в усі міжнародні судові інстанції, в тому числі в міжнародний суд ООН. Однозначно, ми кваліфікуємо дані переслідування не як нібито терористів, а в першу чергу, як переслідування їх за етичною та релігійною ознакою. Однозначно, це потрібно кваліфікувати, як злочини проти людяності», – сказала Ташева.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув’язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням суду, Мусліма Алієва засудили до 19 років ув’язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років. Вони відбуватимуть ці терміни в колонії суворого режиму.

Адвокати повідомили, що мають намір оскаржити вирок російського суду.

Представник російського відділення Amnesty International Олександр Артем’єв назвав цей вирок «політичним переслідуванням».

Обвинувачені у цій справі були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в Росії ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір».

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір».