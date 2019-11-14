Сенцов про Путіна у штаб-квартирі «Міжнародної амністії»: «За маскою миротворця – обличчя диктатора і вбивці»

Звільнений із російського ув’язнення Олег Сенцов виступив у лондонській штаб-квартирі міжнародної правозахисної організації Amnesty International – «Міжнародна амністія». Сенцов подякував за підтримку, розповів про переслідування на релігійному ґрунті, які Росія чинить проти кримських татар, зокрема у рамках «справі Хізб ут-Тахрір​» і закликав боротися за звільнення усіх громадян України, яких Росія незаконно тримає за ґратами із політичних міркувань.

Колишній політв’язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов, виступаючи у штаб-квартирі Amnesty International у Лондоні, звернув увагу «Міжнародної амністії» на вирок російського суду щодо шістьох громадян України у так званій «ялтинській справі Хізб ут-Тахрір​».

Їх покарали лише за їхнє громадянство і за їхнє віросповідання

«Їх покарали термінами від 8 до 18 років ув’язнення суворого режиму лише за їхнє громадянство і за їхнє віросповідання. Вони не скоїли жодних злочинів, як не скоював і я», – сказав Сенцов.

Він наголосив, що і його й інших українських політв’язнів судили у цьому самому російському суді Ростова-на-Дону.

«Це дуже показово. В системі нічого не змінилося. Жодного перемир’я Путін не хоче, і вірити йому не можна», – наголосив Олег Сенцов, назвавши діяльність російського керівництва злочинною і щодо самої Росії, і щодо України.

Сенцов про Путіна

Я не вірю Путіну. Маска миротворця на ньому – це лише маска. Під нею – обличчя диктатора і вбивці

«Я не вірю Путіну. Ви повинні розуміти, що це дуже хитра, дуже цинічна, дуже жорстока, безпринципна людина. Маска миротворця на ньому – це лише маска. Під нею – обличчя диктатора і вбивці… Коли ви будете розуміти це, то будете знати, на які кроки піде Росія далі», – так відповів Сенцов на запитання учасників зустрічі в «Міжнародній амністії» про те, чи готова Москва припинити війну на Донбасі.

Але при цьому Олег Сенцов наголосив, що багато росіян Путіну вірять.

Олег Сенцов за 5 років несвободи у російських місцях ув’язнення мав можливість спілкуватися із представниками різних прошарків населення Росії, і він переконався, що дуже багато росіян підтримують дії Путіна.

«Навіть у в’язниці люди, щодо яких ця система безжалісна і несправедлива, – каже Сенцов, – ненавидять систему, але вірять у доброго Путіна. Це результат понад 20-річної пропаганди, яка нав’язує людям образ Путіна як єдиного правильного керівника в країні», – розповів Олег Сенцов.

Водночас, пояснює він, у Росії є люди, які не довіряють російському президентові. «Але при цьому вони ненавидять Україну, Європу і підтримують його політику. Бо їм щодня з телевізора 5 років тлумачать, як в Україні фашисти захопили владу і як Америка та Європа хочуть напасти на Росію або зашкодити їй, бо заздрять», – каже Олег Сенцов.

Сенцова заарештували у захопленому Росією Криму у травні 2014 року, вивезли на російську територію і засудили до 20 років в’язниці, звинувативши його у «підготовці терористичних нападів».

У вересні 2019 року Росія передала Олега Сенцова Україні разом із 35 в’язнями, обмінявши їх на таку ж кількість засуджених за злочини перед Україною.

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