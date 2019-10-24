«Щирих президентів у нас ще не було» – Сенцов про Зеленського

Колишній політв’язень Олег Сенцов вважає, що шостий президент України Володимир Зеленський «щирий у своїх намірах». Про це Сенцов розповів в інтерв’ю виданню «Новое время».

«Таких щирих президентів у нас ще не було. Він робить речі, може, навіть не помилкові, а несподівані. Його критикують. Питання в тому, наскільки він зможе вибудувати зараз всю систему країни, чи буде вона новою, чи залишиться ширмою для того, що є зараз», – відзначив Сенцов і додав, що зараз не має відповіді на це питання.

Акції протесту «Ні капітуляції!» колишній в'язень Кремля називає «добрим сигналом президенту».

«Я не вважаю, що ми вже здали інтереси країни, десь відступили або капітулювали… Я бачу лише бажання, невеликі кроки назустріч переговорам, які можуть призвести до звільнення полонених і припинення вогню... Зрозуміло, що Путін не поверне Донбас на наших умовах, це всі повинні розуміти. На його умовах ми не візьмемо. Але припинити бойові дії, щоб у нас день через день не гинули хлопці, – це реально. Повернути наших полонених – це реально», – сказав Олег Сенцов.

Інтерв'ю українському друкованому ЗМІ «Новое время» передувало вильоту режисера до Варшави, де Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність. Церемонія відбулася в кінотеатрі Muranów у польській столиці, вручив нагороду голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський. Сенцов подякував за нагороду, зазначивши, що «свобода є найбільшою цінністю на землі». Режисер також подякував полякам за його підтримку в період російського ув’язнення.