Сенцову вручили нагороду польської кіноакадемії «за відвагу і незламність»

Колишньому політв’язню, українському режисерові з Криму Олегу Сенцову у Варшаві вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність.

Церемонія відбулася в кінотеатрі Muranów у польській столиці, а вручив нагороду голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський.

Сенцов подякував за нагороду, зазначивши, що «свобода є найбільшою цінністю на землі». Режисер також подякував полякам за його підтримку в період російського ув’язнення.

21 жовтня Сенцову вручили міжнародну нагороду Ukrainian ID Awards «за незламну силу в боротьбі за ідеали свободи».