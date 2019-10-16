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16 Жовтень 2019, Київ 09:52
Новини | Суспільство

«Я прокляв усе, поки писав»: Сенцов презентував у Києві книгу «Маркетер»

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Український режисер із Криму, колишній політв’язень Олег Сенцов 15 жовтня представив у Києві збірку малої автобіографічної прози «Маркетер», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Це черговий збірник автобіографічних оповідань Сенцова, який він написав, перебуваючи в ув’язненні. У книжці автор розповідає про свої студентські роки: здачу іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах.

«Я прокляв все, насправді, все прокляв і думав більше ніколи не буду писати романи. Це неможливо, це просто каторга якась. Чотири місяці я це писав», – пожартував Сенцов під час презентації.

Раніше кримчанин розповів, що книга «Маркетер» у нього «довго визрівала».

Написаний від руки збірник Олег Сенцов із російської колонії передав через свого адвоката кастинг-директору його фільмів Анастасії Чорній, яка розшифрувала, набрала тексти і передала їх до видавництва.

Сенцов вперше презентував свою книжку у Львові 22 вересня.

Я йду своїм шляхом – Сенцов. Цитати
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Я йду своїм шляхом – Сенцов. Цитати

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Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся до Києва після російського ув’язнення 7 вересня. Громадяни України були звільнені в результаті обміну утримуваними особами між Україною і Росією.

Сенцов перебував у СІЗО, а потім в колонії від травня 2014 року.

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