Сенцов зустрівся з президентом Франції Макроном

Президент Франції Емманюель Макрон провів у Страсбурзі зустріч з українським режисером Олегом Сенцовим, який понад п’ять років провів в ув’язненні в Росії і у вересні був звільнений у рамках обміну між Україною і Росією.

Як повідомляє агенція AFP, Сенцов подякував Макронові за підтримку і заклики до його звільнення протягом 5 років його ув’язнення.

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Громадянське суспільство і влада Франції активно виступали на підтримку Сенцова, який минулого року кілька місяців тримав голодування за звільнення українських політв’язнів у Росії. Він став почесним громадянином Парижа. За рішенням Європарламенту, Сенцов також став лауреатом премії Сахарова.

Після зустрічі з Сенцовим Макрон виступив на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, пленарне засідання якої відкрилося в Страсбурзі.

Макрон назвав Сенцова «великим європейцем», який «вірить, що свобода інших людей настільки ж важлива, як і власна свобода».

Макрон також наголосив, що діалог із Москвою важливий для підтримки цілісності Європи, виступивши на захист ухваленого раніше рішення зняти обмеження з російської делегації в ПАРЄ, проти якого протестувала Україна і низка інших країн.

Водночас він висловив сподівання, що Росія дотримуватиметься принципів Ради Європи, і згадав про занепокоєння, яке викликали жорсткі дії поліції щодо учасників акцій протесту в Москві. Ця тема винесена на обговорення сесії ПАРЄ. Російська делегація в ній бере участь, а українська – ні.

Кримчанин Олег Сенцов виступав проти анексії півострова Росією. Російська влада звинуватила його в підготовці терактів, суд засудив до 20 років колонії. Сенцов провину не визнав.