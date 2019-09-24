Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 Вересень 2019, Київ 15:44
Новини | Політика

Сенцов: анексія Криму була неминучою

На його думку, українські силовики не були готові захищати півострів

Дивитись коментарі

У 2014 році запобігти анексії Криму Росією було неможливо, заявляє звільнений із російського ув’язнення український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов.

«У тій ситуації вже без шансів було. Навіть, якщо б на чолі країни стояли більш рішучі і готові до цього моменту люди, які були підготовленим керівництвом, готовим на серйозні заходи, то не було інструментів», – сказав Сенцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На його думку, українські силовики не були готові захищати півострів.

/**/ /**/ /**/ Геннадій Москаль
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Москаль знав, як захистити Крим, але його не запитали. Інтерв’ю

«Армія була практично розвалена. Я підтримував військові частини, спілкувався і бачив, в якому стані наша армія. Армії у нас не було в той момент ніякої. Силові підрозділи – СБУ, МВС – теж після Майдану не зовсім були готові за нову владу щось робити, тому що до цього вони боролися проти цих людей», – пояснив режисер.

Сенцов вважає, що Росія скористалася ситуацію в Україні.

/**/ /**/ /**/ Олег Сенцов у студії Радіо Крим.Реалії
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Олег Сенцов: «Проблема не в полонених, а в тому, що на нас напали»

«Тому момент був обраний, коли Україна, як держава, була максимально слабке за свою історію, тоді було завдано удару і все. Тоді вийшло. А зробити щось ... можна довго на цю тему теоретизувати, але мені навіть здається, що б ми не зробили – не вийшло б», – додав він.

Повну версію інтерв’ю з Олегом Сенцовим читайте пізніше на сайті Крим.Реалії.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого Олег Сенцов і ще 34 українців повернулися додому з російського ув’язнення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG