Сенцов: анексія Криму була неминучою

У 2014 році запобігти анексії Криму Росією було неможливо, заявляє звільнений із російського ув’язнення український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов.

«У тій ситуації вже без шансів було. Навіть, якщо б на чолі країни стояли більш рішучі і готові до цього моменту люди, які були підготовленим керівництвом, готовим на серйозні заходи, то не було інструментів», – сказав Сенцов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

На його думку, українські силовики не були готові захищати півострів.

«Армія була практично розвалена. Я підтримував військові частини, спілкувався і бачив, в якому стані наша армія. Армії у нас не було в той момент ніякої. Силові підрозділи – СБУ, МВС – теж після Майдану не зовсім були готові за нову владу щось робити, тому що до цього вони боролися проти цих людей», – пояснив режисер.

Сенцов вважає, що Росія скористалася ситуацію в Україні.

«Тому момент був обраний, коли Україна, як держава, була максимально слабке за свою історію, тоді було завдано удару і все. Тоді вийшло. А зробити щось ... можна довго на цю тему теоретизувати, але мені навіть здається, що б ми не зробили – не вийшло б», – додав він.

Повну версію інтерв’ю з Олегом Сенцовим читайте пізніше на сайті Крим.Реалії.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією, в результаті якого Олег Сенцов і ще 34 українців повернулися додому з російського ув’язнення.