Сенцов розповів про стан здоров'я після голодування

Звільнений із російського ув'язнення український режисер і письменник із Криму Олег Сенцов запевняє, що йому вдалося відновитися після голодування, яке він 145 днів тримав у російській колонії. Про це він сказав в інтерв'ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Усе, тьху-тьху-тьху, закінчилося добре. За ці 145 днів я почав добре розбиратися в здоров'ї, у здоров'ї людей, які вмирають. Пульс 40 був, і все це було дуже сумно. Всі дані були дуже погані. Намагався контролювати, що відбувається. Але під кінець я вже нічого не контролював: останній місяць я вже нічого не розумів, був як у тумані», – сказав Сенцов.

За його словами, в колонії йому говорили, що наслідки голодування будуть незворотними.

«Говорили, що наслідки будуть дуже сумними (вже в кардіограмі пішли зміни), що серце вже не відновиться, нирки теж показували проблему, печінка збільшилася і що це речі, які не повернуться. Але, потихеньку, потихеньку, потихеньку... Потім обстежили: «Начебто ти відновлюєшся». Зараз мене в «Феофанії» (клініка в Києві – ред.) теж обстежили і нічого такого страшного не знайшли. Печінка як і раніше трохи збільшена. Але нічого страшного», – додав Сенцов.

Повну версію інтерв'ю з Олегом Сенцовим читайте на сайті Крим.Реалії.

У травні 2018 року засуджений у Росії Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в російській колонії в Лабитнангі. Він зажадав звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. Через 145 днів Сенцов припинив голодування через загрозу насильницького годування.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак із 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль».

В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.