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22 Вересень 2019, Київ 19:22
Новини | Суспільство

Олег Сенцов презентував у Львові нову книжку «Маркетер»

Олег Сенцов на презентації

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Український режисер і письменник, колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов презентував 22 вересня у Львові свою нову збірку оповідань «Маркетер» у рамках Форуму видавців.

Зал львіської філармонії був ущент заповнений. Львів’яни вітали звільненого бранця Кремля стоячи і оплесками.

Більше години Олег Сенцов відповідав на запитання організаторів заходу і присутніх.

Як розповів автор, у книзі йдеться про 90-ті роки, коли він вступив до університету на спеціальність «маркетинг».

До збірки увійшли оповідання про життя автора та його близьких людей
До збірки увійшли оповідання про життя автора та його близьких людей

За його словами, твори, що увійшли до «Маркетера», він написав за 11 днів півтора роки тому. Розповів, що у таборі суворого режиму у місті Лабитнангі мав не так багато вільного часу.

«Теоретично «Маркетер» є продовженням моєї книги «Жизня», але вона трішки інша: «Жизня» – це автобіографічна розповідь, у якій я написав про себе, а в «Маркетері» є кілька оповідань про інших людей, моїх друзів, яких я добре знаю. В обох книгах немає жодних вигадок, вони біографічні, автобіографічні», – зазначив під час презентації Олег Сенцов.

/**/ /**/ /**/ Сенцов взяв участь у письменницькому марафоні у Львові
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Книга «Маркетер» вийшла у «Видавництві старого лева». Перші анонси про її львівську презентацію з'явились ще тоді, коли Олег Сенцов перебував у російській в'язниці.

Наразі вже кілька книг малої прози Сенцова (зокрема, «Жизня», «Купите книгу, она смешная» та «Рассказы») вийшли друком вже у період його ув’язнення у Росії. Окрім того, побачила світ книга Олександра Мимрука «Олег Сенцов» про його життя і діяльність.

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