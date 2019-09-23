Сенцов: не мав сумніву, що нас звільнять достроково

Перебуваючи в ув'язненні в російській колонії, український режисер Олег Сенцов не мав сумніву, що його з іншими українськими в'язнями звільнять раніше завершення термінів ув’язнення. Про це 23 вересня він сказав в ефірі проєкту Радіо Свобода, Радіо Крим.Реалії.

«У мене не було сумнівів, що нас звільнять раніше терміну. Питання було в тому, скільки ми просидимо. Я був готовий просидіти довго. Звичайно, у мене виникала думка, що я просиджу 20 років. Але я розумів, що ні, так довго не буде. Але і п’ять років, повірте, теж немало», – зазначив Сенцов.

Сенцов у цьому ж ефірі сказав, що готовий потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну заради «визволення українських політв'язнів».

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряки, захоплені ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Олег Сенцов, Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, затриманий і засуджений в анексованому Криму Євген Панов, також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.