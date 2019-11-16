У кримчанина Сервера Мустафаєва вилучили медикаменти під час етапу в Ростов-на-Дону – адвокат

Під час етапу з окупованого Сімферополя до СІЗО російського Ростова-на-Дону у фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва вилучили медикаменти. Про це в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

«Коли він знаходився в Краснодарському СІЗО в камері розміром чотири квадратних метра, його співкамерник захворів вірусним захворюванням. Відповідно для того, щоб запобігти захворюванню і зміцнити імунітет після минулої хвороби, у нього були ліки, вітаміни і противірусні препарати. Ось ці препарати у нього вилучили, сказавши, що в СІЗО Ростова-на-Дону медикаментів достатньо і допомоги, яку надають в СІЗО Ростова, теж досить», – розповіла адвокат.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір» 15 листопада.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».