Російський прокурор оголосив звинувачення фігурантам другої бахчисараської «справи Хізб ут-Тахрір»

Російський прокурор Ігор Колліков оголосив звинувачення фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» під час засідання Південного окружного військового суду Ростова-на-Дону. Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання відбулося у відкритому режим, до зали суду змогли потрапити близько 40 осіб, в тому числі і представники консульства України у Ростові-на-Дону.

«Прокурор оголосив обвинувачення щодо всіх фігурантів. Сам обвинувальний висновок складається з близько півтори тисячі сторінок, однак прокурор вклався в 5 хвилин, щоб пояснити суть звинувачення», - розповів Крим.Реалії адвокат Назім Шеіхмамбетов.

За його словами, суддя Різван Зубаиров неодноразово переривав обвинувачених, коли вони «стали висловлювати своє ставлення до обвинувачення».

«І під час промови Сервера Мустафаєва суддя продовжив переривати. Мустафаєв заявив йому відвід. На цьому засідання було закінчено. Суд ухвалив рішення на наступному засіданні продовжити заслуховувати ставлення наших підзахисних до звинувачення. У сьогоднішньому засіданні своє ставлення до звинувачення встигли висловити Марлен Асанов, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекір’яєв, Мемет Білялов », – розповів адвокат.

Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір» 15 листопада.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».