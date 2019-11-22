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22 листопада 2019, Київ 23:18
Новини | Політика

У Москві визначили, хто буде омбудсменом в анексованому Криму

Лариса Опанасюк

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Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова погодила призначення колишнього віцепрем’єра російського уряду анексованого Криму Лариси Опанасюк на посаду кримського омбудсмена.

«Під час бесіди Тетяна Москалькова і Лариса Опанасюк обговорили правозахисну ситуацію в регіоні, зокрема актуальні питання забезпечення соціальних прав громадян. Особливу увагу учасники зустрічі приділили проблемам у сфері житлово-комунального господарства, а також порушили питання дотримання прав громадян у місцях примусового тримання», – йдеться у повідомленні пресслужби Москалькової.

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Офіційний Київ вважає окупаційними нинішню владу в анексованому Криму і тамтешніх чиновників, які підконтрольні Москві. Українська влада також неодноразово заявляла про порушення прав людини на території анексованого півострова.

Після російської анексії у Криму почалися масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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