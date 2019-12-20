Суд в окупованому Криму ухвалив рішення про депортацію блогера Гайворонського «з території Росії»

Суд в окупованому Криму 20 грудня ухвалив рішення про депортацію ялтинського блогера та журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії». Про це повідомив адвокат Олексій Ладін у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Наразі його відправили у спеціальний центр поліції, центр тримання осіб, які підлягають видворенню, який розташований у Краснодарському краї (Росія). Судові пристави провели особистий обшук, після чого Гайворонського відправили в цей центр. Ще не було таких прецедентів, щоб громадян України депортували таким чином», – підкреслив адвокат.

Ладін припустив, що, оскільки Гайворонський зареєстрований на Донбасі, а депортують за місцем реєстрації, то «аби його не депортували в «ДНР».

Наразі немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств анексованого Криму.

Читайте також: Євген Гайворонський: «Мені прямо казали, що стверджувати «Крим ‒ це Україна» може тільки наркоман»​

26 березня Гайворонського затримали за підозрою у вживанні наркотичних засобів, пізніше того ж дня підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб.

Крім того, суд зобов'язав Гайворонського пройти лікування від наркотичної залежності.

Гайворонський назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

7 травня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 10 діб Гайворонського. До цього російські силовики затримали блогера.

Читайте також: «ФСБ з жахом говорить, що кримчани знову хочуть в Україну» ‒ Євген Гайворонський​

Російські силовики затримали Гайворонського 22 жовтня. Підконтрольний Росії суд у Ялті заарештував його на 15 діб через ухилення від лікування наркозалежності. 6 листопада він вийшов на свободу.

31 жовтня Гайворонського знову звинуватили в адміністративному правопорушенні – образі в Інтернеті влади та символов Росії за допис у Фейсбуці про президента Росії Володимира Путіна.