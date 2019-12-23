Блогер Гайворонський повідомляє, що його вивезли з окупованого Криму до Росії

Ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський перебуває в «тюрмі для іноземців» у Краснодарському краї Росії. Про це 23 грудня проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії написав сам Гайворонський.

«У Криму погрожували вивезти в «ДНР» (організація, визнана владою України терористичною – ред.) для розправи. Але, знаючи, наскільки хворі на голову чиновники і силовики в Росії, це реальна загроза. Сподіваюся, що врятує розголос в засобах інформації та зусилля МЗС України. Консул зі мною зв’язався, обіцяє допомогти. Сподіваюся, він допоможе, щоб я саме в Україну потрапив», – повідомив Гайворонський.

Підтвердження інформації з інших джерел немає. Ані в кримських, ані в російських силових відомствах ці дані не коментують. Крим.Реалії намагаються перевірити інформацію і зв’язатися з консулом України в Ростовській області.

20 грудня адвокат Олексій Ладін у коментарі Крим.Реалії повідомив, що підконтрольний Росії Ялтинський міський суд 20 грудня ухвалив рішення депортувати ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

Гайворонського 20 грудня російські силовики відвезли в Масандрівський відділ поліції. Цю інформацію також підтвердила знайома Гайворонського Людовика Пападопулу.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за ч. 3 ст. 20.1 КоАП Росії (образа в Інтернеті влади і символів Росії) за пост у фейсбуці щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міський суд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.