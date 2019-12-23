Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 грудня 2019, Київ 15:59
Новини | Політика

Блогер Гайворонський повідомляє, що його вивезли з окупованого Криму до Росії

Ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський

Дивитись коментарі

Ялтинський блогер і журналіст Євген Гайворонський перебуває в «тюрмі для іноземців» у Краснодарському краї Росії. Про це 23 грудня проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії написав сам Гайворонський.

«У Криму погрожували вивезти в «ДНР» (організація, визнана владою України терористичною – ред.) для розправи. Але, знаючи, наскільки хворі на голову чиновники і силовики в Росії, це реальна загроза. Сподіваюся, що врятує розголос в засобах інформації та зусилля МЗС України. Консул зі мною зв’язався, обіцяє допомогти. Сподіваюся, він допоможе, щоб я саме в Україну потрапив», – повідомив Гайворонський.

Підтвердження інформації з інших джерел немає. Ані в кримських, ані в російських силових відомствах ці дані не коментують. Крим.Реалії намагаються перевірити інформацію і зв’язатися з консулом України в Ростовській області.

Євген Гайворонський
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Кримська правозахисна група: видворення Гайворонського Росією з окупованого нею Криму порушує права людини

20 грудня адвокат Олексій Ладін у коментарі Крим.Реалії повідомив, що підконтрольний Росії Ялтинський міський суд 20 грудня ухвалив рішення депортувати ялтинського блогера і журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

Гайворонського 20 грудня російські силовики відвезли в Масандрівський відділ поліції. Цю інформацію також підтвердила знайома Гайворонського Людовика Пападопулу.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за ч. 3 ст. 20.1 КоАП Росії (образа в Інтернеті влади і символів Росії) за пост у фейсбуці щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міський суд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG