Ялтинського блогера та журналіста Євгена Гайворонського вивезли з анексованого Криму в російський Краснодарський край. 20 грудня підконтрольний Росії Ялтинський міський суд ухвалив рішення про «примусове вигнання» Гайворонського «з території Росії». Раніше російські силовики інкримінували йому декілька адміністративних правопорушень.

У жовтні ялтинського блогера звинуватили в адміністративному правопорушенні за статтею «образа в Інтернеті влади та символів Росії» за пост у соціальній мережі Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна. Тоді ж підконтрольний Росії Мировий суд Ялти заарештував Євгена Гайворонського на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності. Сам блогер заперечував вживання наркотичних речовин. У листопаді документи, за якими Гайворонському видали паспорт громадянина Росії, визнали незаконними. Про переслідування журналіста, який змінив свої погляди, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

У російських силових відомствах справу Євгена Гайворонського поки не коментують. Адвокат Олексій Ладін розповів Крим.Реалії, як саме ситуація дійшла до вигнання блогера з Криму.

‒ Наразі він перебуває в Краснодарському краї ‒ за іронією долі село називається Новоукраїнівка ‒ в центрі для утримання іноземних громадян, які очікують вислання або депортації. Відразу після рішення суду 20 грудня пристави конвоювали його туди. Гайворонський є громадянином України, але було рішення суду після 2014 року, відповідно до якого було встановлено, що він проживав на території Криму до березня того ж року на постійній основі. Після того як він подав заяву до Федеральної міграційної служби про те, щоб анулювали його російське громадянство, була проведена перевірка ‒ формально не за його заявою, а просто за фактом ‒ і встановлено, що документи від організації «Народна єдність», подані Гайворонським до суду, не відповідають дійсності. Він і сам не заперечував цього, і його російське громадянство анулювали.

Олексій Ладін зазначає, що саме на підставі рішення про паспорт російська влада зробила висновок, що Гайворонський як український громадянин не має законних підстав на перебування в анексованому Криму.

У разі, якщо його спробують передати на територію «ДНР», його життю та здоров'ю може загрожувати небезпека, враховуючи його позицію

– У підсумку ухвалили рішення про примусове висилання, незважаючи на те, що захист говорив про те, що Гайворонський готовий добровільно залишити територію Криму. Зі свого боку захист докладе низку зусиль, щоб сприяти висилці саме на територію, підконтрольну владі України (у Євгена Гайворонського український паспорт із донецькою реєстрацією ‒ КР). У разі, якщо його спробують передати на територію «ДНР», його життю та здоров'ю може загрожувати небезпека, враховуючи його позицію. У нього багато публічних висловлювань у мережі.

Сам Євген Гайворонський сказав Крим.Реалії, що йому вже погрожували відправкою в «ДНР»:

«Що далі, поки не знаю. У Криму погрожували вивезти в «ДНР» для розправи. Але, знаючи наскільки хворі на голову чиновники та силовики в Росії ‒ це реальна загроза. Сподіваюся, що врятує розголос у ЗМІ та зусилля МЗС України. Консул зі мною зв'язався, обіцяє допомогти. Сподіваюся, він допоможе, щоб я саме в Україну потрапив (на підконтрольну українській владі територію ‒ КР)».

Євген Гайворонський народився у Донецьку, навчався на журналістському факультеті місцевого вишу, працював за фахом. В Ялті прожив кілька років, влаштувався прессекретарем у місцевій проросійській громадській організації «Народна єдність», активісти якої у березні 2014 року збирали підписи за проведення «референдуму» про приєднання півострова до Росії. Потім Гайворонський редагував проросійський «Евразийский журнал», хвалив президента Росії Володимира Путіна під час перегляду його щорічного послання, яке транслювалося на набережній Ялти. Деякий час Гайворонський був кореспондентом кримської редакції російського видання «Комсомольская правда», потім став співпрацювати з севастопольським виданням «Примечания», яке називають опозиційним за критику місцевої влади. Зрештою журналіст оголосив, що змінив свою позицію з приводу анексії півострова, висловивши надію, що «Україна все ж поверне Крим».

У березні 2019 року Євген Гайворонський в ефірі Радіо Крим.Реалії пояснив, чому змінив проросійські погляди:

«Якщо чесно, я зрозумів що до чого кілька років тому ‒ що вся система державної влади в Росії збиткова та антилюдяна, що над людьми ставлять нездоровий експеримент. Але я так широко не думав... Я вам так скажу: Росію можна розглядати як якусь ментальну в'язницю. Тут постійно людям таку жорстку тупу пропаганду з телевізора вливають. А коли ти перебуваєш серед них ‒ люди так чи інакше пов'язані енергоінформаційним полем ‒ це все пригнічує і заважає розуміти, що відбувається навколо насправді. Але в підсумку я зрозумів, що нас цинічно обманювали, що за час, поки ми жили за своєрідною залізною завісою, в Україні відбулося дуже багато позитивних перетворень, реформ, що сама нинішня модель України набагато здоровіша для суспільства, яке хоче гармонійно жити. Я зараз читаю українські новини, блогерів, і від цього я відчуваю свіже повітря. А коли відкриваєш російське пропагандистське поле, відчуваєш трупну енергетику від усього цього».

Знайома Євгена Гайворонського Людвіка Пападопулу ставить запитання, чому російська влада Криму спочатку видала йому паспорт, як тепер з'ясовується, незаконно.

Чому тепер карають людину, яка отримала цей документ, а не людей, які офіційно його видавали? Виходить, відповідальні особи не несуть жодної відповідальності?

– Це ж очевидно, що він не сам собі видавав паспорт: він пройшов усі інстанції, отримав рішення суду. Чому тепер карають людину, яка отримала цей документ, а не людей, які офіційно його видавали? Виходить, відповідальні особи не несуть жодної відповідальності? Звідки ми можемо знати, скільки вони таких паспортів ще видали? Як усі ці люди залишилися на своїх місцях? Наскільки я розумію, його взяли ось так, раптово ‒ без одягу, без грошей, без їжі. Він опинився незрозуміло де, в якомусь селі в Краснодарському краї, без елементарних речей, змінного одягу, засобів гігієни. Так не робиться, це неправильно. Він тепер у такій ситуації, що від нього нічого не залежить. Йому зараз потрібна колосальна підтримка.

Член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов вказує на те, що у випадку з Гайворонським російська влада порушила як мінімум два міжнародно-правові документи.

Цей прецедент показує, що Росія сама несерйозно ставиться до документів, які видає на окупованій території. Якщо житель Криму якось не влаштовує Росію, вона може в будь-який момент позбавити його паспорта.

– З точки зору міжнародного права, Крим ‒ це Україна, а Євген Гайворонський ‒ громадянин України. Його примусове вигнання окупаційною владою з території України, навіть окупованої, порушує європейську Конвенцію з прав людини ‒ конкретно на свободу місцеперебування. Також це порушення міжнародного гуманітарного права: Росія як країна-окупант не має права депортувати громадян з окупованої території. Якщо ще враховувати, що Гайворонський ‒ блогер, який виступав із критикою російської влади, це можна розглядати як порушення свободи слова та висловлювання думок. Взагалі цей прецедент показує, що Росія сама несерйозно ставиться до документів, які видає на окупованій території. Якщо житель Криму якось не влаштовує Росію, вона може в будь-який момент позбавити його паспорта.

Російський соціолог Ігор Ейдман переконаний, що Євген Гайворонський став жертвою політичного переслідування.

‒ Російській владі дуже невигідно, щоб людина прямо з Криму, а не звідкись іще, правдиво та реально висвітлювала те, що відбувається на місці. Ці розповіді з перших вуст страшно дратували окупаційну владу. Вони дають рознарядку тролям, як очорнити того чи іншого супротивника. Про одного розповідатимуть, що він педофіл, про іншого ‒ що наркоман. Гайворонський опублікував у нас кілька статей, всі вони були абсолютно адекватними. Я не знаю, де можна знайти ознаки таких дивацтв ‒ це чистий кремлівський чорний піар. Я думаю, це може статися з будь-якою людиною, яка кине виклик місцевій окупаційній владі. Коли їм потрібно, щоб кримчани були росіянами ‒ вони стають росіянами, згадайте ту ж справу Олега Сенцова. А коли потрібно навпаки, то заради того, щоб депортувати, позбавлятимуть виданого ними ж паспорта. Усі ніби на гачку сидять.

Довідка: 20 грудня адвокат Олексій Ладін у коментарі кореспонденту Крим.Реалії повідомив, що підконтрольний Росії Ялтинський міський суд 20 грудня ухвалив рішення депортувати ялтинського блогера та журналіста Євгена Гайворонського «з території Росії».

Гайворонського 20 грудня російські силовики відвезли до Масандрівського відділку поліції. Цю інформацію також підтвердила знайома Гайворонського Людвіка Пападопулу.

23 грудня Гайворонський, повідомив Крим.Реалії, що перебуває у «в'язниці для іноземців» у Краснодарському краї сусідньої Росії.

До цього, 31 жовтня, Гайворонського звинуватили в новому адміністративному правопорушенні за ч. 3 ст. 20.1 КоАП Росії (образа в Інтернеті влади та символів Росії) за пост у соціальній мережі Facebook щодо президента Росії Володимира Путіна.

12 листопада підконтрольний Росії міськсуд Ялти вирішив визнати незаконними документи, за якими ялтинському блогеру та журналісту Євгену Гайворонському видали паспорт громадянина Росії.

Раніше підконтрольний Росії Мировий суд Ялти заарештував блогера на 15 діб за звинуваченням в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу про адміністративні правопорушення. Адвокат Ладін пов'язував арешт Гайворонського з попереднім затриманням активіста в березні 2019 року за підозрою у вживанні наркотичних засобів. Сам блогер назвав «маячнею» звинувачення у вживанні наркотиків.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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