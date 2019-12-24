У Росії із засідання вивели фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Мустафаєва через «неповагу до суду»

Фігуранта другої бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір», координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва вивели у вівторок із засідання Південного окружного військового суду російського Ростова-на-Дону через «неповагу до суду», повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сьогодні Сервер Мустафаєв продовжив допит свідка Артикбаєва (співробітника ФСБ Росії – ред.), який постійно відповідав на його питання, що він «не пам’ятає », або «не знає ». Тобто Артикбаєв перестав відповідати на питання. У нього було тільки два варіанти відповідей. І постійно питання Сервера знімав головуючий суддя Зубаіров», – розповів адвокат Айдер Азаматов.

За його словами, Мустафаєв висловлював обурення і сказав судді: «Таке враження, що мозок цього свідка пересадили вам». В результаті суд порадився і вирішив «видалити» Сервера Мустафаєва на одне судове засідання.

Відтак, в наступному судовому засіданні він участі не братиме. Мустафаєв не закінчив допит свідка, у нього залишилося ще близько 60 питань. З них він поставив близько 15-ти.

15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».