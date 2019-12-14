Російські військові провели «повітряний бій» над Кримом

Екіпажі російських літаків Су-27СМ і Су-30м2 під час льотно-тактичних навчань провели повітряний бій в небі над окупованим Кримом. Про це повідомила прес-служба Чорноморського флоту Росії.

«За задумом навчань, ланки чергових літаків Су-27СМ і Су-30м2 підняли по тривозі і направили на перехоплення військових літаків умовного противника, які порушили повітряний кордон Російської Федерації. Під час повітряного бою і умовного застосування ракетного і стрілецько-гарматного озброєння порушники повітряного кордону були знищені», – мовиться у повідомленні.

За інформацією російських військових, пілоти відпрацювали взаємодію з зенітно-ракетними і радіотехнічними підрозділами, питання аеронавігації, пілотування за заданим маршрутом і уникнення засобів ураження умовного противника.

Повідомляється, що в ролі противника виступили літаки зі складу іншого авіаційного підрозділу, дислокованого на військових аеродромах Криму. За інформацією відомства, всього у навчаннях взяли участь близько десяти військових літаків.

Після анексії Криму у 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.