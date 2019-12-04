«Глава» окупованої Керчі поскаржився, що містяни уникають призову до російської армії

Міський військкомат окупованої Росією Керчі зазнає труднощів з призовом до російської армії. Про це заявив підконтрольний Росії «глава» Керчі Сергій Бороздін.

«У військкоматі Керчі змушені визнати, що останнім часом зазнають труднощів при наборі до армії, оскільки придатні до строкової служби молоді люди активно уникають призову. На даний момент з 1891 людини, вдалося оповістити 1535. Решта 296 – в числі тих, хто ухиляється. З огляду на призовний ресурс міста, такі цифри є неприпустимими», – зазначив Бороздін.

На його думку, однією з проблем ситуації, що склалася є «довгостроковість проходження призовниками медогляду в лікувальних установах міста».

«Багато керчан просто не встигають до заклику, а деякі навмисне затягують процес», - зазначив він.

Бороздін повідомив, що доручив розробити «дорожню карту» проходження медичної комісії призовниками. При цьому він нагадав, що ухилення від призову карається штрафом, або примусовими роботами, арештом і навіть позбавленням волі на строк до двох років.

Член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов раніше повідомив в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії, що з 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали не менш ніж 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.