З 2014 року в російську армію призвали майже 19 тисяч кримчан – правозахисник

З 2014 року в російську армію призвали 18,9 тисячі кримчан, повідомив вефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов.

«Цієї восени починається вже восьма хвиля призову в російську армію. За попередні кампанії, за нашими даними, було призвано 18900 осіб. Поки воєнкоми не озвучив нові цифри, але очікується приблизно 3,5 тисячі», – сказав Сєдов.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Раніше Сполучені Штати Америки висловили стурбованість тим, що Росія відкриває кримінальні справи проти кримчан, які не хочуть служити в її армії.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 2017 році на військову службу в збройні сили Росії закликали не менш ніж 4800 жителів Криму. За даними тимчасового повіреного в справах США при ОБСЄ Гаррі Каміана, в 2018 році в російську армію призвали 5600 кримчан.