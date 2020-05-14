Україна в ОБСЄ закликала Москву допустити міжнародних спостерігачів на окуповані Крим та Донбас

Україна занепокоєна приховуванням Росією ситуації щодо епідемії коронавірусу на окупованих нею територіях Криму та Донбасу і закликає Кремль допустити туди спостерігачів від міжнародних організацій та гуманітарні місії. Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 14 травня, повідомляє «Укрінформ».

«Російська окупаційна влада обмежує доступ міжнародних організацій та гуманітарних місій, зокрема СММ та МКЧХ, до цих територій. Таким чином, вона позбавляє населення критичної допомоги та не дозволяє українському уряду та міжнародній спільноті перевірити інформацію, надану правозахисними організаціями щодо недостатнього загального медичного забезпечення та низького рівня охоплення населення діагностикою коронавірусу на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу», – заявив Цимбалюк.

11 травня США закликали Росію забезпечити доступ спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі до окупованих територій України. Йшлося про інцидент, що стався 8 травня: тоді збройні формування під проводом Росії залякували і затримували п’ятьох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на непідконтрольній урядові частині сходу України.