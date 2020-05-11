У США знову вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів ОБСЄ до окупованих територій України

У Сполучених Штатах Америки знову вимагають від Росії забезпечити доступ спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі до окупованих територій України.

«Місія США в ОБСЄ знову вимагає, щоб Росія і її маріонетки надали повний і безперешкодний доступ спостерігачам до всієї території України – включно з Кримом», – мовиться в заяві місії.

Ідеться про інцидент, що стався 8 травня: тоді збройні формування під проводом Росії залякували і затримували п’ятьох спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на непідконтрольній урядові частині сходу України.

Як повідомляли раніше в СММ ОБСЄ, вранці 8 травня на південно-західній околиці Горлівки, непідконтрольної урядові, патруль СММ у складі 5 співробітників місії на 2 автомобілях здійснював управління польотом безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії над цим районом із метою оцінки пошкоджень, уточнюючи повідомлення про нещодавні інциденти. Про запуск БПЛА було повідомлено заздалегідь.

Приблизно о 09:20, після того, як спостерігачі завершили політ БПЛА, до них підійшли 4 члени збройних формувань (троє з них мали при собі автомати). Вони сказали, що СММ не дозволено запускати БПЛА у цьому районі, і зрештою завадили спостерігачам сісти назад у свої автомобілі й поїхати.

О 10:11 прибули ще троє членів збройних формувань (із пістолетами) у фургоні і цивільній машині, якими вони заблокували проїзд автомобілів СММ. Вони попросили сфотографувати службові посвідчення спостерігачів і міні-БПЛА, але команда СММ не дозволила їм це зробити.

О 10:52 на місце події прибув іще один член збройних формувань (із пістолетом) і сказав, що патрулю дозволять проїхати, коли спостерігачі виконають вимогу. Упродовж очікування члени патруля місії бачили на відстані кількох членів збройних формувань (троє з них мали про собі снайперські гвинтівки).

О 12:09 член збройних формувань повідомив, що отримав розпорядження дозволити патрулю залишити це місце, і команда СММ повернулася на базу, повідомляли про цей інцидент у місії.