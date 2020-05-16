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16 травня 2020, Київ 20:13
Новини | Політика

Разумков пояснив, чому Рада провалила звернення до парламентів світу до 75-ї річниці завершення Другої світової: «сталося так, як сталося»

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (фракція «Слуга народу») розповів, як Верховна Рада раніше цього тижня провалила проєкт постанови про звернення до парламентів світу стосовно відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі.

«Це було рішення парламенту. Ця постанова не була підтримана. Я думаю, що так, як 8 і 9 травня сприймаються у суспільстві… І, мабуть, парламент так само відображає настрої суспільства. Народні депутати ухвалювали рішення, виходячи зі своєї особистої позиції, з позиції тих людей, яких вони представляють у парламенті. Сталося так, як сталося», – заявив він у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

При цьому він виключив можливість нового голосування, щоб усе-таки ухвалити це звернення.

«На жаль, немає такого механізму, як переголосування постанови. У цьому парламенті жодного разу ні один законопроєкт або постанова два рази на голосування не ставилися. Я вважаю, що це не відповідає регламенту. І я вдячний колегам, що вони мене у цьому підтримують. Навіть якщо мені дуже не подобається, коли провалюється, як ви висловилися, той або інший законопроєкт, – і такі є приклади, коли, я вважаю, він повинен бути ухвалений, а він не набирає голосів, іноді не набирає голосів дуже небагато, бо були приклади, коли одного, двох голосів не вистачало, – але це не є приводом для того, щоб моє особисте бажання було вище, ніж регламент Верховної Ради України. Я не буду ставити на повторне голосування, знаходячи якісь аргументи, що хтось не встиг, хтось не проголосував. Усі повинні працювати. Я на своєму місці як голова Верховної Ради, народні депутати… А якщо запустити цей механізм, то ми знову будемо бачити 10, 15, 17 голосувань за той законопроєкт, який дуже-дуже треба проштовхнути», – заявив Разумков.

13 травня парламент не підтримав проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей із нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі 1939–1945 років. Того дня за включення проєкту постанови до порядку денного проголосували 279 депутатів, за розгляд його за скороченою процедурою 247 депутатів – а за схвалення самої постанови тільки 200 народних депутатів, і, таким чином, це рішення не було ухвалене.

У проєкті постанови, що його подав народний депутат із фракції владної партії «Слуга народу» Олександр Мережко, зокрема, пропонувалося нагадати світові, що в 2014 році вперше після завершення Другої світової війни у Європі одна держава-член ООН окупувала і здійснила спробу анексії частини території іншої суверенної держави-члена ООН, що є найтяжчим міжнародним злочином проти миру й безпеки людства і міжнародного правопорядку, і неминуче нагадує трагічні події, які відбувалися в Європі понад 80 років тому.

Документ також мав засудити нинішні спроби відкинути Європу в часи територіальних воєн, агресивного шовінізму і розподільчих ліній і наголосити, що встановлення довготривалого миру і стабільності в Європі є неможливим без відновлення поваги Російської Федерації до верховенства права, демократії та прав людини, дотримання нею норм і принципів міжнародного права, зокрема стосовно територіальної цілісності й непорушності кордонів України і Грузії, а також припинення тиску проти інших держав.

Проєкт пропонував закликати до протидії будь-яким намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні, яку вибороли усі держави й народи-переможці, «особливо з метою цинічного виправдання своєї нинішньої агресивної політики та маскування ігнорування Російською Федерацією норм міжнародного права і порушення прав людини як всередині країни, так і на тимчасово окупованих територіях суверенних держав в Європі, зокрема України».

Повністю інтерв’ю з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» в суботу, 16 травня.

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