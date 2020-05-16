Разумков: розведення сил на фронті позитивне, шкода, що воно не скрізь

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (фракція «Слуга народу») вважає, що розведення сил на лінії контакту з російськими гібридними військами на Донбасі є правильним кроком, і шкодує, що воно не здійснене по всій лінії фронту.

«Розведення, я думаю, – це правильний крок. Єдина проблема, яка є сьогодні, – що розведення не зроблене по всій лінії розмежування», – заявив він у «Суботньому інтерв’ю» для Радіо Свобода.

За його твердженнями», «якщо ми подивимося на кількість обстрілів, які відбуваються на територіях, де було розведення, то їх набагато менше».

Разумков також висловив переконання, що розведення – «це один зі шляхів для того, щоб обстрілів стало менше».

Влада нинішнього президента Володимира Зеленського активно просуває так зване «розведення сил і засобів» на лінії контакту. Наразі воно здійснене в трьох точках, але у владі заявляли про бажання розширити його й на інші точки, а чи й на всю протяжність лінії фронту на Донбасі. Офіційний Київ твердить, що вже здійснене розведення зменшило кількість обстрілів на ділянках, де воно здійснене.

Чимало військових, волонтерів і коментаторів звертають увагу, що ці твердження необґрунтовані: на ділянках, де українські війська власними силами знищили збудовані ними укріплення і відступили вглиб підконтрольної Києву території України, обстріли стали здійснюватися з більш далекобійних і більш руйнівних озброєнь більших калібрів, а кількість обстрілів загалом по лінії контакту, а не лише на кількох кілометрах «розведених» ділянок, насправді зросла, кажуть критики.