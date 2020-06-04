Рада повернула програму уряду на доопрацювання

Верховна Рада України вирішила повернути на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України.

Рішення повернути програму урядові ухвалили на засіданні 4 червня після виступу голови уряду Дениса Шмигаля, який попросив про це депутатів.

Згідно з рішенням, уряд при доопрацюванні програми має врахувати пропозиції і зауваження, озвучені на засіданні парламенту.

Рішення підтримали 245 народних депутатів.

Під час виступів депутати з різних політичних сил, крім «Слуги народу», критикували роботу уряду і закликали до його відставки.

4 червня Верховна Рада також розгляне звільнення та призначення членів Кабінету міністрів.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити міністром культури та інформаційної політики народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка, а міністром захисту довкілля та природних ресурсів – Романа Абрамовського.

Віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України може стати Ольга Стефанішина. Зараз на цій посаді працює Вадим Пристайко, якого пропонують звільнити.