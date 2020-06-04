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04 червня 2020, Київ 12:27
Новини | Політика

Рада повернула програму уряду на доопрацювання

Рішення підтримали 245 народних депутатів

Верховна Рада України вирішила повернути на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів України.

Рішення повернути програму урядові ухвалили на засіданні 4 червня після виступу голови уряду Дениса Шмигаля, який попросив про це депутатів.

Згідно з рішенням, уряд при доопрацюванні програми має врахувати пропозиції і зауваження, озвучені на засіданні парламенту.

Рішення підтримали 245 народних депутатів.

Під час виступів депутати з різних політичних сил, крім «Слуги народу», критикували роботу уряду і закликали до його відставки.

4 червня Верховна Рада також розгляне звільнення та призначення членів Кабінету міністрів.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Раді призначити міністром культури та інформаційної політики народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка, а міністром захисту довкілля та природних ресурсів – Романа Абрамовського.

Віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України може стати Ольга Стефанішина. Зараз на цій посаді працює Вадим Пристайко, якого пропонують звільнити.

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