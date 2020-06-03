Шмигаль пропонує Раді призначити Ткаченка та Абрамовського міністрами

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкти постанов про призначення двох міністрів та нового віцепрем’єра.

На посаду міністра культури та інформаційної політики прем’єр пропонує призначити народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ткаченка. Днями він оголосив про наміри брати участь у виборах мера Києва.

Кандидатом на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів є Роман Абрамовський. Він – чинний заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Ольгу Стефанішину пропонують призначити віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона була генеральним директором Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зараз посаду віцепрем’єра з питань євроінтеграції обіймає Вадим Пристайко. Його пропонують звільнити.