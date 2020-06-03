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03 червня 2020, Київ 13:40
Новини | Коронавірус

У МОЗ назвали регіони, які не відповідають критеріям послаблення карантину

за даними МОЗ, у Києві перевищена допустима кількість хворих на 100 тисяч населення

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 3 червня критеріям послаблення карантину не відповідає Київ та сім областей.

У столиці, Волинській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях перевищена допустима кількість хворих на 100 тисяч населення.

У Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях не дотримано вимог з кількості тестувань.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 червня Україна перейшла до наступного етапу послаблення карантину, що дозволяє відкрити спортивні зали та фітнес-центри, заклади освіти, запустити міжобласне автомобільне сполучення та залізничні перевезення».

В Україні станом на 3 червня виявили 24 822 випадки COVID-19, померли 735 людей, одужали 10 439 пацієнтів.

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