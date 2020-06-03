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03 червня 2020, Київ 10:40
Новини | Міжнародні

Головний хірург США не виключає нових спалахів коронавірусу через протести

Протести біля Білого дому через вбивство Джорджа Флойда, 30 травня

Головний хірург США Джером Адамс не виключає нових спалахів коронавірусу. В інтерв’ю виданню Politico він заявив, що люди виходять протестувати в спосіб, небезпечний для них самих та їхніх громад.

«Зважаючи на те, як хвороба поширюється, є всі підстави очікувати, що надалі ми побачимо нові кластери та потенційно нові спалахи», – сказав Адамс.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, найбільше випадків COVID-19 виявили в США (понад 1,8 мільйона).

Останніми днями в країні відбуваються масові протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання в Міннеаполісі.

Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея

У Сполучених Штатах тривають протести проти свавілля та жорстоких дій поліції. На акції підтримки протестів у США вийшли люди в низьці інших країн.

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