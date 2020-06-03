Головний хірург США не виключає нових спалахів коронавірусу через протести

Головний хірург США Джером Адамс не виключає нових спалахів коронавірусу. В інтерв’ю виданню Politico він заявив, що люди виходять протестувати в спосіб, небезпечний для них самих та їхніх громад.

«Зважаючи на те, як хвороба поширюється, є всі підстави очікувати, що надалі ми побачимо нові кластери та потенційно нові спалахи», – сказав Адамс.

За даними Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, найбільше випадків COVID-19 виявили в США (понад 1,8 мільйона).

Останніми днями в країні відбуваються масові протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання в Міннеаполісі.