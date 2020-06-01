Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея

У Сполучених Штатах тривають протести проти жорстоких дій поліції, що розпочалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі, штат Міннесота, у День пам'яті 25 травня 2020 року.
Протести поширилися усією країною, а згодом набули насильницького характеру, переросли у підпали та погроми. Намагаючись протидіяти цьому, поліція застосувала кийки, сльозогінний газ та шумові гранати. До приборкання протестів залучили Національну гвардію США. У багатьох містах запровадили комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, у яких заборонили акції протесту у темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії.
За даними Associated Press, за останні два дні у США заарештували близько чотирьох тисяч людей.
На акції підтримки протестів у США вийшли люди в низьці інших країн. Вони приходили під будівлі американських посольств із плакатами та вигукували гасла – «Справедливість для Джорджа Флойда», «Притягнути поліцію до відповідальності» і «Припиніть нас вбивати».
Протести поширилися усією країною, а згодом набули насильницького характеру, переросли у підпали та погроми. Намагаючись протидіяти цьому, поліція застосувала кийки, сльозогінний газ та шумові гранати. До приборкання протестів залучили Національну гвардію США. У багатьох містах запровадили комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, у яких заборонили акції протесту у темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії.
За даними Associated Press, за останні два дні у США заарештували близько чотирьох тисяч людей.
На акції підтримки протестів у США вийшли люди в низьці інших країн. Вони приходили під будівлі американських посольств із плакатами та вигукували гасла – «Справедливість для Джорджа Флойда», «Притягнути поліцію до відповідальності» і «Припиніть нас вбивати».