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01 червня 2020, Київ 20:41
Фотогалереї

Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея

У Сполучених Штатах тривають протести проти жорстоких дій поліції, що розпочалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі, штат Міннесота, у День пам'яті 25 травня 2020 року.

Протести поширилися усією країною, а згодом набули насильницького характеру, переросли у підпали та погроми. Намагаючись протидіяти цьому, поліція застосувала кийки, сльозогінний газ та шумові гранати. До приборкання протестів залучили Національну гвардію США. У багатьох містах запровадили комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, у яких заборонили акції протесту у темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії.

За даними Associated Press, за останні два дні у США заарештували близько чотирьох тисяч людей.

На акції підтримки протестів у США вийшли люди в низьці інших країн. Вони приходили під будівлі американських посольств із плакатами та вигукували гасла – «Справедливість для Джорджа Флойда», «Притягнути поліцію до відповідальності» і «Припиніть нас вбивати».
Під час акції протесту на вулиці Південний Вашингтон поліцейські наказали людям вийти з їхнього автомобіля та лягти на землю. Міннеаполіс, штат Міннесота. 31 травня 2020 року (Фото AP/John Minchillo)
1 Під час акції протесту на вулиці Південний Вашингтон поліцейські наказали людям вийти з їхнього автомобіля та лягти на землю. Міннеаполіс, штат Міннесота. 31 травня 2020 року (Фото AP/John Minchillo)
Хода демонстрантів йде по автомагістралі в Міннеаполісі, штат Міннесота. 31 травня 2020 року (Фото AP/Julio Cortez) &nbsp;
2 Хода демонстрантів йде по автомагістралі в Міннеаполісі, штат Міннесота. 31 травня 2020 року (Фото AP/Julio Cortez)
 
&laquo;Я люблю вас&raquo; від протестувальниці, яка вийшла на протест після комендантської години. Міннеаполіс, штат Міннесота. 31 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Julio Cortez)
3 «Я люблю вас» від протестувальниці, яка вийшла на протест після комендантської години. Міннеаполіс, штат Міннесота. 31 травня 2020 року (Фото AP/Julio Cortez)
Люди біля муралу із зображенням Джорджа Флойда неподалік місця, де він загинув. Міннеаполіс, штат Міннесота. 31травня 2020 року (Фото AP/Bebeto Matthews)
4 Люди біля муралу із зображенням Джорджа Флойда неподалік місця, де він загинув. Міннеаполіс, штат Міннесота. 31травня 2020 року (Фото AP/Bebeto Matthews)
Поліцейські у Вашингтоні неподалік Білого дому чинять наступ на протестувальників після того, як ті підпалили три автівки. Вашингтон, округ Колумбія. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/SHAWN THEW)
5 Поліцейські у Вашингтоні неподалік Білого дому чинять наступ на протестувальників після того, як ті підпалили три автівки. Вашингтон, округ Колумбія. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/SHAWN THEW)
Протестувальники перед Білим домом у Вашингтоні. 31 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jonathan Ernst TPX)
6 Протестувальники перед Білим домом у Вашингтоні. 31 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jonathan Ernst TPX)
Поліцейські розганяють протестувальників. Вашингтон. 31 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jim Bourg)
7 Поліцейські розганяють протестувальників. Вашингтон. 31 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jim Bourg)
Демонстранти розклали вогонь біля Білого дому, протестуючи проти смерті Джорджа Флойда. Вашингтон. 31 травня 2020 року (Фото AP/Alex Brandon)
8 Демонстранти розклали вогонь біля Білого дому, протестуючи проти смерті Джорджа Флойда. Вашингтон. 31 травня 2020 року (Фото AP/Alex Brandon)
Маленький хлопчик тримає банер із написом &laquo;Справедливість&raquo; (догори ногами), виглядаючи у вікно автомобіля, який проїжджає поміж протестувальниками у місті Річмонд. Протестна хода триває третю добу. Річмонд, штат Вірджинія. 31 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Steve Helber)
9 Маленький хлопчик тримає банер із написом «Справедливість» (догори ногами), виглядаючи у вікно автомобіля, який проїжджає поміж протестувальниками у місті Річмонд. Протестна хода триває третю добу. Річмонд, штат Вірджинія. 31 травня 2020 року (Фото AP/Steve Helber)
Люди вибігають через розбиту вітрину магазину з виробами для курців у Нью-Йорку. У цілому місті проходили акції протесту через смерть Джорджа Флойда. Нью-Йорк. 31 травня 2020 року (Фото AP/Wong Maye-E)
10 Люди вибігають через розбиту вітрину магазину з виробами для курців у Нью-Йорку. У цілому місті проходили акції протесту через смерть Джорджа Флойда. Нью-Йорк. 31 травня 2020 року (Фото AP/Wong Maye-E)
Поліцейські в Нью-Йорку вирішують питання щодо підозрюваного, який намагається втекти. Неділя 31 травня стала для Нью-Йорку четвертим днем протестів проти жорстокості поліції. У той день на протестну ходу містом вийшли тисячі людей. Протестувальники та представники поліції намагалися зберегти спокій після заворушень останніх днів, коли горіли поліцейські автівки та були заарештовані сотні людей. Нью-Йорк. 31 травня 2020 року (AP Photo / Seth Wenig)
11 Поліцейські в Нью-Йорку вирішують питання щодо підозрюваного, який намагається втекти. Неділя 31 травня стала для Нью-Йорку четвертим днем протестів проти жорстокості поліції. У той день на протестну ходу містом вийшли тисячі людей. Протестувальники та представники поліції намагалися зберегти спокій після заворушень останніх днів, коли горіли поліцейські автівки та були заарештовані сотні людей. Нью-Йорк. 31 травня 2020 року (AP Photo / Seth Wenig)
Білий та чорношкірий чоловіки міцно тримаються за руки, між тим поліція на задньому плані охороняє старий капітолій штату Північна Кароліна в місті Ралі на другий день протестів. Ралі, штат Північна Кароліна. 1 червня 2020 року (Фото AP/Allen G. Breed)
12 Білий та чорношкірий чоловіки міцно тримаються за руки, між тим поліція на задньому плані охороняє старий капітолій штату Північна Кароліна в місті Ралі на другий день протестів. Ралі, штат Північна Кароліна. 1 червня 2020 року (Фото AP/Allen G. Breed)
Поліцейські затримують протестувальників під час протестної ходи проти загибелі в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Бруклін, Нью-Йорк. 30 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jeenah Moon)
13 Поліцейські затримують протестувальників під час протестної ходи проти загибелі в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Бруклін, Нью-Йорк. 30 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jeenah Moon)
Війська Національної гвардії в захисних щитах обличчям в обличчя з протестувальниками. Офіцери тримають демонстрантів подалі від Білого дому під час протесту в парку Лафайєтт у Вашингтоні, США. 30 травня 2020 року (Фото REUTERS/Tom Brenner)
14 Війська Національної гвардії в захисних щитах обличчям в обличчя з протестувальниками. Офіцери тримають демонстрантів подалі від Білого дому під час протесту в парку Лафайєтт у Вашингтоні, США. 30 травня 2020 року (Фото REUTERS/Tom Brenner)
Прихильники руху &laquo;Black Lives Matter&raquo; тримають плакати та транспаранти, протестуючи проти жорстокості поліції в США після смерті Джорджа Флойда перед посольством США в Берліні, Німеччина. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/MICHELE TANTUSSI)
15 Прихильники руху «Black Lives Matter» тримають плакати та транспаранти, протестуючи проти жорстокості поліції в США після смерті Джорджа Флойда перед посольством США в Берліні, Німеччина. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/MICHELE TANTUSSI)
Протест проти жорстокості поліції в США після смерті Джорджа Флойда перед посольством США в Берліні, Німеччина. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/MICHELE TANTUSSI)
16 Протест проти жорстокості поліції в США після смерті Джорджа Флойда перед посольством США в Берліні, Німеччина. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/MICHELE TANTUSSI)
Хода прихильників руху &laquo;Black Lives Matter&raquo; на знак протесту проти жорстокості поліції в США та в пам&#39;ять про Джорджа Флойда в Лондоні, Велика Британія. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)
17 Хода прихильників руху «Black Lives Matter» на знак протесту проти жорстокості поліції в США та в пам'ять про Джорджа Флойда в Лондоні, Велика Британія. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)
Прихильники руху Black Lives Matter під Посольством США в Лондоні протестують проти жорстокості поліції в США. Лондон, Велика Британія. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)
18 Прихильники руху Black Lives Matter під Посольством США в Лондоні протестують проти жорстокості поліції в США. Лондон, Велика Британія. 31 травня 2020 року (Фото EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA)

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