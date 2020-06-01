Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея

11 Поліцейські в Нью-Йорку вирішують питання щодо підозрюваного, який намагається втекти. Неділя 31 травня стала для Нью-Йорку четвертим днем протестів проти жорстокості поліції. У той день на протестну ходу містом вийшли тисячі людей. Протестувальники та представники поліції намагалися зберегти спокій після заворушень останніх днів, коли горіли поліцейські автівки та були заарештовані сотні людей. Нью-Йорк. 31 травня 2020 року (AP Photo / Seth Wenig)