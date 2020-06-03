Трамп подякував cам собі за забезпечення порядку у містах, де відбувалися протести

Президент США Дональд Трамп подякував сам собі за те, що вдалося забезпечити правопорядок у низці міст, де вже кілька днів відбуваються протести.

«В окрузі Колумбія минулої ночі не було проблем. Багато арештів. Чудова робота, яку зробили всі. Неподолана сила. Домінування. Так само, як було чудово і в Міннеаполісі (дякую тобі, президенте Трамп!)» – написав Трамп у твітері.

Громадянські протести і заворушення почалися у США після смерті чорношкірого Джорджа Флойда під час арешту в Міннеаполісі 25 травня.

Демонстрації в Сполучених Штатах були переважно мирними, але в деяких містах поліція застосувала силу проти журналістів і протестувальників, щонайменше в п’яти випадках поліцейські застосували зброю. У багатьох містах США нині встановлено комендантські години.

Трамп попередив, що надішле військових до штатів, які відмовляться діяти жорстко проти учасників заворушень. Погроза Трампа надіслати Національну гвардію в достатній кількості для «домінування на вулицях» викликала гостру дискусію як у США, так і за кордоном щодо того, чи має право президент вдаватися до таких дій.

Темношкірий американець Джордж Флойд, смерть якого викликала масові протести, помер від асфіксії, показав розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого. Майкл Баден, один з лікарів, які проводили розтин, заявив журналістам 1 червня, що Флойд помер від того, що на його шию і спину тиснув поліцейський.

Ці висновки відрізняються від тих, що були зроблені після попереднього розтину, проведеного окружним судмедекспертом. Він не знайшов нічого, «що підтвердило б діагноз травматичної асфіксії або задушення».