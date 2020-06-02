Поліцейські у США висловлюють підтримку мирним акціям, що проходять із вимогою справедливості – фотогалерея

Фотографії демонструють акти солідарності американських поліцейських із учасниками мирних протестів, що охопили США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі 25 травня 2020 року.



Мирні протести поширилися усією країною. Проте у деяких містах сталися і заворушення, акти вандалізму, підпали та погроми. Намагаючись протидіяти цьому, поліція застосувала кийки, сльозогінний газ та шумові гранати. За наказом президента США Трампа до припинення протиправних дій залучили Національну гвардію США. У багатьох містах запровадили комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, у яких заборонили акції протесту у темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії.



За даними Associated Press, за минулі вихідні у США заарештували близько чотирьох тисяч людей.