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02 червня 2020, Київ 18:00
Фотогалереї

Поліцейські у США висловлюють підтримку мирним акціям, що проходять із вимогою справедливості – фотогалерея

Фотографії демонструють акти солідарності американських поліцейських із учасниками мирних протестів, що охопили США після смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі 25 травня 2020 року.

Мирні протести поширилися усією країною. Проте у деяких містах сталися і заворушення, акти вандалізму, підпали та погроми. Намагаючись протидіяти цьому, поліція застосувала кийки, сльозогінний газ та шумові гранати. За наказом президента США Трампа до припинення протиправних дій залучили Національну гвардію США. У багатьох містах запровадили комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, у яких заборонили акції протесту у темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії.

За даними Associated Press, за минулі вихідні у США заарештували близько чотирьох тисяч людей.
Начальник управління поліції Нью-Йорка Теренс Монахан став на одне коліно разом з активістами, коли протестувальники зупинилися під час протестної ходи Нью-Йорком.1 червня 2020 року (Фото AP/Craig Ruttle)
1 Начальник управління поліції Нью-Йорка Теренс Монахан став на одне коліно разом з активістами, коли протестувальники зупинилися під час протестної ходи Нью-Йорком.1 червня 2020 року (Фото AP/Craig Ruttle)
Начальник відділу поліції Нью-Йорка Теренс Монахан обіймає активістку. Нью-Йорк. 1 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Craig Ruttle)
2 Начальник відділу поліції Нью-Йорка Теренс Монахан обіймає активістку. Нью-Йорк. 1 червня 2020 року (Фото AP/Craig Ruttle)
Офіцери поліції стали на одне коліно на знак солідарності із учасниками протестів, які вимагають справедливості щодо загибелі в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда. Атланта, штат Джорджія. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dustin Chambers)
3 Офіцери поліції стали на одне коліно на знак солідарності із учасниками протестів, які вимагають справедливості щодо загибелі в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда. Атланта, штат Джорджія. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dustin Chambers)
Поліцейський та протестувальник вітаються ударом кулаками під час протесту в Атланті, штат Джорджія. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dustin Chambers)
4 Поліцейський та протестувальник вітаються ударом кулаками під час протесту в Атланті, штат Джорджія. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dustin Chambers)
Шеф поліції міста Оклі Ерік Крістенсен розмовляє із активісткою, опустившись на одне коліно перед протестувальниками, які вийшли на демонстрацію, вимагаючи справедливості через смерть Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Оклі, штат Каліфорнія. 31 травня 2020 року (Фото з відео зі соцмереж. MARC ANTHONY LOPEZ /via REUTERS)
5 Шеф поліції міста Оклі Ерік Крістенсен розмовляє із активісткою, опустившись на одне коліно перед протестувальниками, які вийшли на демонстрацію, вимагаючи справедливості через смерть Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Оклі, штат Каліфорнія. 31 травня 2020 року (Фото з відео зі соцмереж. MARC ANTHONY LOPEZ /via REUTERS)
Шеф поліції міста Оклі Ерік Крістенсен обіймає протестуючого, стоячи на колінах перед протестувальниками. Оклі, штат Каліфорнія.&nbsp;(Фото з відео зі соцмереж. MARC ANTHONY LOPEZ /via REUTERS)
6 Шеф поліції міста Оклі Ерік Крістенсен обіймає протестуючого, стоячи на колінах перед протестувальниками. Оклі, штат Каліфорнія. (Фото з відео зі соцмереж. MARC ANTHONY LOPEZ /via REUTERS)
Представники поліції та Національної гвардії Пенсільванії опустилися на коліно на знак солідарності із вимогами справедливості, які озвучують учасники мирної акції протесту. Це була ініціатива заступника комісара поліції Філадельфії Мелвіна Сінґлтона. Філадельфія, штат Пенсільваня. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Rourke)
7 Представники поліції та Національної гвардії Пенсільванії опустилися на коліно на знак солідарності із вимогами справедливості, які озвучують учасники мирної акції протесту. Це була ініціатива заступника комісара поліції Філадельфії Мелвіна Сінґлтона. Філадельфія, штат Пенсільваня. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Rourke)
Учасник мирної акції протесту вітається із філадельфійським поліцейським. Так він реагує на те, що представники поліції та Національної гвардії Пенсільванії опустилися на коліно на знак солідарності із вимогами справедливості. Це сталося із ініціативи заступника комісара поліції Філадельфії Мелвіна Сінґлтона під час ходи демонстрантів, які вийшли на вулицю, подивившись відео загибелі Джорджа Флойда. Філадельфія, штат Пенсільваня. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Rourke)
8 Учасник мирної акції протесту вітається із філадельфійським поліцейським. Так він реагує на те, що представники поліції та Національної гвардії Пенсільванії опустилися на коліно на знак солідарності із вимогами справедливості. Це сталося із ініціативи заступника комісара поліції Філадельфії Мелвіна Сінґлтона під час ходи демонстрантів, які вийшли на вулицю, подивившись відео загибелі Джорджа Флойда. Філадельфія, штат Пенсільваня. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Rourke)
Стоун Поллард, праворуч, тисне руку поліцейському. Сент-Пол, штат Міннесота. 1 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Julio Cortez)&nbsp;
9 Стоун Поллард, праворуч, тисне руку поліцейському. Сент-Пол, штат Міннесота. 1 червня 2020 року (Фото AP/Julio Cortez) 
Співробітник поліції Брентвуда приєднується до протестувальників, які вимагають справедливості за смерть Джорджа Флойда. Брентвуд, штат Каліфорнія. 31 травня 2020 року (Фото&nbsp;COURTESY MARC ANTHONY LOPEZ)
10 Співробітник поліції Брентвуда приєднується до протестувальників, які вимагають справедливості за смерть Джорджа Флойда. Брентвуд, штат Каліфорнія. 31 травня 2020 року
(Фото COURTESY MARC ANTHONY LOPEZ)
Шеф поліції міста Брентвуд розмовляє із активістом після того, як його товариші по службі об&#39;єдналися з протестувальниками, які вимагають справделивості щодо смерті Джорджа Флойда. Брентвуд, штат Каліфорнія. 31 травня 2020 року&nbsp;(Фото&nbsp;COURTESY MARC ANTHONY LOPEZ)
11 Шеф поліції міста Брентвуд розмовляє із активістом після того, як його товариші по службі об'єдналися з протестувальниками, які вимагають справделивості щодо смерті Джорджа Флойда. Брентвуд, штат Каліфорнія. 31 травня 2020 року (Фото COURTESY MARC ANTHONY LOPEZ)
Представники Філадельфійської поліції та Національної гвардії стоять на колінах перед протестувальниками за пропозицією заступника комісара поліції Філадельфії Мелвіна Сінґлтона. Філадельфія, штат Пенсільванія. 1 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Matt Rourke)&nbsp;
12 Представники Філадельфійської поліції та Національної гвардії стоять на колінах перед протестувальниками за пропозицією заступника комісара поліції Філадельфії Мелвіна Сінґлтона. Філадельфія, штат Пенсільванія. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Rourke) 
Офіцери поліції опустилися на одне коліно на знак солідарності із учасниками акції протесту, які у мирний спосіб вимагають справедливості щодо факту загибелі в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Атланта, штат Джорджія. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dustin Chambers)
13 Офіцери поліції опустилися на одне коліно на знак солідарності із учасниками акції протесту, які у мирний спосіб вимагають справедливості щодо факту загибелі в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Атланта, штат Джорджія. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dustin Chambers)
Лейтенант Алекс Рено, з поліцейсьного відділку міста Гемптон (праворуч), та заступник шефа поліції Кевін Ґелано, з поліцейсьного відділку міста Сібрук (посередині), приєдналися до протестувальників та опустилися на коліно на пляжі у Гемптоні. Люди вимагають справедливості щодо факту загибелі Джорджа Флойда. Гемптон, штат Вірджинія. 1 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Charles Krupа)
14 Лейтенант Алекс Рено, з поліцейсьного відділку міста Гемптон (праворуч), та заступник шефа поліції Кевін Ґелано, з поліцейсьного відділку міста Сібрук (посередині), приєдналися до протестувальників та опустилися на коліно на пляжі у Гемптоні. Люди вимагають справедливості щодо факту загибелі Джорджа Флойда. Гемптон, штат Вірджинія. 1 червня 2020 року (Фото AP/Charles Krupа)
Капітан поліції східного округу міста Сіетл Брайан Ґренон слухає протестувальників, які зупинилися біля поліцейського відділку під час демонстрації проти жорстокості поліції і вимогами справедливості щодо смерті Джорджа Флойда. Сіетл, штат Вашингтон. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Lindsey Wasson)
15 Капітан поліції східного округу міста Сіетл Брайан Ґренон слухає протестувальників, які зупинилися біля поліцейського відділку під час демонстрації проти жорстокості поліції і вимогами справедливості щодо смерті Джорджа Флойда. Сіетл, штат Вашингтон. 1 червня 2020 року (Фото REUTERS/Lindsey Wasson)
Емоційна реакція учасника акції на акт демонстрації підтримки від поліцейських. Вони опустилися на одне коліно, підтримуючи вимогу справедливого розслідування причин смерті Джорджа Флойда. Вашингтон, округ Колумбія, неподалік Білого дому. 31 травня 2020 року&nbsp;(Фото ROBERTO SCHMIDT/AFP)
16 Емоційна реакція учасника акції на акт демонстрації підтримки від поліцейських. Вони опустилися на одне коліно, підтримуючи вимогу справедливого розслідування причин смерті Джорджа Флойда. Вашингтон, округ Колумбія, неподалік Білого дому. 31 травня 2020 року (Фото ROBERTO SCHMIDT/AFP)
Заступник комісара поліції Філадельфії Мелвін Сінґлтон опустився на коліно і просить колег підтримати його. Під час мирної акції, учасники якої вимагають справедливості щодо смерті Джорджа Флойда. Філадельфія, штат Пенсільванія. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Slocum)
17 Заступник комісара поліції Філадельфії Мелвін Сінґлтон опустився на коліно і просить колег підтримати його. Під час мирної акції, учасники якої вимагають справедливості щодо смерті Джорджа Флойда. Філадельфія, штат Пенсільванія. 1 червня 2020 року (Фото AP/Matt Slocum)

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