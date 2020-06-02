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02 червня 2020, Київ 07:17
Новини | Міжнародні

Трамп заявив, що покладе край заворушенням в країні з допомогою військових, якщо цього не зроблять губернатори

Президент США може використовувати Закон про повстання часів громадянської війни для розгортання військ всередині країни

Президент США Дональд Трамп пригрозив задіяти військових для припинення широкомасштабних протестів, викликаних вбивством поліцейськими неозброєного темношкірого чоловіка.

На пресконференції 1 червня Трамп заявив, що готовий розгорнути військові сили, якщо губернатори не слідуватимуть його рекомендаціям і не розгорнуть сили Національної гвардії у достатній кількості, щоб «домінувати на вулицях».

Президент США може використовувати Закон про повстання часів громадянської війни для розгортання військ. Закон допускає таке застосування військових у правоохоронних цілях у крайніх випадках. Попередні застосування збройних сил у США призначалися для надання допомоги американцям в надзвичайних ситуаціях, таких як стихійні лиха, і відбувалися тільки за погодженням з державними та місцевими посадовими особами.

Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Америка та світ протестують через смерть Джорджа Флойда – фотогалерея

У Сполучених Штатах тривають протести проти свавілля та жорстоких дій поліції. На акції підтримки протестів у США вийшли люди в низьці інших країн.

У США вночі 1 червня протести проти соціальної нерівності супроводжувалися заворушеннями і насильством у декількох містах. Демонстранти вимагають суду над чотирма співробітниками поліції за їх роль у загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Вони стверджують, що протестують не тільки проти жорстокого поводження поліції з темношкірими, а й проти системного расизму в США.

Тим часом поліція в багатьох містах намагається забезпечити дотримання нічної комендантської години. Приблизно 40 міст, зокрема Лос-Анджелес, Маямі, Детройт, Філадельфія, заборонили вуличні демонстрації після настання темряви.

Протести у США: влада залучила військових (відео)
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Протести у США: влада залучила військових (відео)

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Демонстрації почалися 26 травня в Міннеаполісі, де 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

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