Трамп заявив, що покладе край заворушенням в країні з допомогою військових, якщо цього не зроблять губернатори

Президент США Дональд Трамп пригрозив задіяти військових для припинення широкомасштабних протестів, викликаних вбивством поліцейськими неозброєного темношкірого чоловіка.

На пресконференції 1 червня Трамп заявив, що готовий розгорнути військові сили, якщо губернатори не слідуватимуть його рекомендаціям і не розгорнуть сили Національної гвардії у достатній кількості, щоб «домінувати на вулицях».

Президент США може використовувати Закон про повстання часів громадянської війни для розгортання військ. Закон допускає таке застосування військових у правоохоронних цілях у крайніх випадках. Попередні застосування збройних сил у США призначалися для надання допомоги американцям в надзвичайних ситуаціях, таких як стихійні лиха, і відбувалися тільки за погодженням з державними та місцевими посадовими особами.

У США вночі 1 червня протести проти соціальної нерівності супроводжувалися заворушеннями і насильством у декількох містах. Демонстранти вимагають суду над чотирма співробітниками поліції за їх роль у загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Вони стверджують, що протестують не тільки проти жорстокого поводження поліції з темношкірими, а й проти системного расизму в США.

Тим часом поліція в багатьох містах намагається забезпечити дотримання нічної комендантської години. Приблизно 40 міст, зокрема Лос-Анджелес, Маямі, Детройт, Філадельфія, заборонили вуличні демонстрації після настання темряви.

Демонстрації почалися 26 травня в Міннеаполісі, де 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.