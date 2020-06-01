Реакції на протести у США: європейські акції на підтримку боротьби проти свавілля поліції і сарказм Росії та Китаю

Шосту ніч поспіль у США тривають протести через смерть чоловіка, якому поліцейський став коліном на горло. В багатьох містах Америки протести згодом набули насильницького характеру. Намагаючись зупинити це, поліція застосовувала сльозогінний газ. У багатьох містах, влада запровадила комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія – серед 40 міст, які заборонили акції протесту у темну пору доби. Режим надзвичайного стану задіяли губернатори Техасу та Вірджинії, як повідомляє Голос Америки.

Шокуючі відеокадри смерті затриманого поліцією чорношкірого американця Джорджа Флойда і пов’язані з цим події у США викликали реакцію і в країнах Європи.

Люди вийшли на демонстрації, зокрема у Лондоні та Берліні, на знак солідарності з протестами у Сполучених Штатах.

Лондонські демонстранти зібралися на Трафальгарській площі і скандували «Немає справедливості, немає миру», а потім пішли маршем до будівлі посольства США.

Лондонська демонстрація була мирною, але поліція повідомила про п’ять арештів біля посольства; трьох осіб затримали за порушення правил карантину і двох – за напад на поліцейських.

У Берліні кілька сотень людей зібралися також під будівлею посольства США з гаслами «Справедливість для Джорджа Флойда», «Притягнути поліцію до відповідальності» і «Припиніть нас вбивати».

Демонстранти у Данії прийшли до американського посольства у Копенгагені з гаслами «Припиніть вбивати чорношкірих людей».

Увага з боку авторитарних режимів

Контрольовані владою ЗМІ в авторитарних країнах активно транслювали репортажі про протести у США, акцентуючи увагу на діях поліції проти протестантів.

У Росії смерть Джорджа Флойда називають прикладом жорстокості американської поліції і звинувачують США у «систематичних проблемах у галузі прав людини».

У заяві російського міністерства закордонних справ сказано:. «Цей інцидент – далеко не перший випадок беззаконня і невиправданої жорстокості служб охорони закону у США. Американська поліція скоює такі злочини надто часто».

Редактор газети Global Times, яку видає китайська комуністична партія прирівняв американські протести до подій у Гонконгу: «Я хочу запитати спікера Пелосі і секретаря Помпео, чи мав би Пекін підтримувати протести у США, так я ви прославляєте заворушення у Гонконгу?».

Іранське державне телебачення також показує протести у США, і в одному з репортажів глядачам бездоказово повідомили, що американська поліція у Вашингтоні «підпалює автомобілі і нападає на демонстрантів».

Президент Дональд Трамп вважає правильним кроком застосування жорсткішої тактики проти протестувальників.

«Жодних ігор», – заявив президент Трамп. За його словами, сили Національної гвардії треба було залучати «ще два дні тому, тоді не було б руйнувань. Тоді б головний відділ поліції не був би захоплений і зруйнований. Прекрасна робота Національної гвардії».

Саме у Міннеаполісі розпочалися масові протести.

Тут 25 травня 2020 року помер афроамериканець Джордж Флойд після арешту. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти і під час затримання поліцейський поклав його на землю і став коліном на горло. Флойд казав, що не може дихати, ал епоілцейський тиснув простояв на горлі затриманого ще щонайменше 5 хвилин.

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