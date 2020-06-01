Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро – МВС

Поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

«О 15:20 чоловіка, який повідомив, що має вибухівку та погрожує підірвати міст Метро, затримали», – заявили в МВС.

1 червня поліція отримала анонімне повідомлення про замінований міст Метро в Києві. Правоохоронці розпочали спецоперацію.

Метрополітен заявив, що «з технічних причин» червона гілка працює від станції «Академмістечко» до «Хрещатика» та від станції «Лісова» до «Дарниці».