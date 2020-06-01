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01 червня 2020, Київ 16:09
Новини | Події

У Києві перекрили міст Метро через повідомлення про мінування – поліція

Рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту «Метро» перекрито через повідомлення про мінування. Київ, 1 червня 2020 року

У Києві перекрили Міст метро через повідомлення про мінування, повідомила столична поліція в коментарі Радіо Свобода.

«Надійшло повідомлення до поліції від невідомого, що замінований міст Метро. На місце виїхала слідчо-оперативна група та профільні служби, зараз перевіряють інформацію», – розповіли Радіо Свобода поліцейські.

У київському метро повідомили, що «з технічних причин» червона гілка працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до станції «Дарниця». Згодом у метро уточнили, що «Арсенальна» ​не працюватиме.

18 вересня 2019 року Національна поліція України повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, зробив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Через кілька годин у результаті спецоперації силовиків колишнього військового затримали на мосту. За даними поліції, ніхто не постраждав. Згодом його заарештували.

Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж: чоловік погрожував вибухом на мосту Метро в Києві. Як це було

Невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи

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