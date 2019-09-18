Поліція: озброєний чоловік на мосту в Києві «хотів поговорити з дівчиною»

Очільник Головного управління поліції Києва Андрій Крищенко заявляє, що озброєний чоловік, який, погрожуючи вибухом біля мосту Метро в Києві, блокував рух і був затриманий, «хотів поговорити зі своєю дівчиною».

Керівник київської поліції Андрій Крищенко заявив, що наразі затриманого вже везуть до відділку поліції.

«У ході першочергових заходів було встановлено особу цієї людини та його контактні дані. З ним відразу зв’язалися психологи і командир спецпідрозділу. Він хотів поговорити зі своєю дівчиною. Оскільки, більше ніяких вимог не було – вирішили його затримувати. З самого початку він витягнув карабін, але він його викинув. При затриманні заборонених речовин при ньому не було. Візуально він був під дією якихось речовин, але більш детально можна буде сказати лише після експертизи», – заявив Андрій Крищенко.

При затриманні чоловік опору не чинив. Постраждалих немає, додали в поліції.

Затриманому буде надана перша медична і психологічна допомога.

Наразі на місці працюють вибухотехніки, перевіряють чи не було заміновано авто.

У спеціальній операції із затримання чоловіка брали участь спецпризначенці, рятувальники, гвардійці й підрозділи поліції.

18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи, повідомляли в поліції.

У результаті таких погроз було перекрито рух окремими станціями метрополітену, а також мостом Метро.

У метрополітені наразі не повідомляли про відновлення роботи частини червоної гілки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за годину-півтори рух на червоній гілці метро, що був обмежений, відновлять, а рух автотранспорту Набережним шосе і прилеглими вулицями, де були затори через проведення спецоперації, нормалізується.