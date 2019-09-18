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18 Вересень 2019, Київ 19:12
Новини | Події

Київське метро: чотири станції не працюють через «дзвінок про мінування»

За даними ЗМІ, станції метро, розташовані поблизу мосту Метро в Києві зачинили через невідомого, який вийшов з автомобіля на мосту, зробив кілька пострілів у повітря і пригрозив підірвати міст

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Київський метрополітен повідомляє, що у зв’язку з анонімним дзвінком про мінування червона лінія метро працює від станції «Академмістечко» до станції «Хрещатик» і від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

«Ділянка від станції «Дарниця» до станції «Хрещатик» перевіряється фахівцями», – йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними ЗМІ, станції метро, розташовані поблизу мосту Метро в Києві зачинили через невідомого, який вийшов з автомобіля на мосту, зробив кілька пострілів у повітря і пригрозив підірвати міст.

Радіо Свобода наразі не має офіційного підтвердження цієї інформації від поліції.

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