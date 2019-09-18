Чоловіка, який погрожував вибухом біля мосту Метро в Києві, затримали

Правоохоронці затримали чоловіка, який біля мосту Метро в Києві погрожував вибухом, повідомляє київська поліція.

Про мотиви його дій наразі не повідомляють.

Раніше сьогодні Національна поліція повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Силовики проводили спеціальну операцію.

«Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Через події на мосту були зачинені чотири станції метро на червоній гілці київського метрополітену, рух на дорогах у Києві перевантажений.