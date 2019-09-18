Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Вересень 2019, Київ 20:42
Новини | Події

Чоловіка, який погрожував вибухом біля мосту Метро в Києві, затримали

Раніше сьогодні Національна поліція повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи

Дивитись коментарі

Правоохоронці затримали чоловіка, який біля мосту Метро в Києві погрожував вибухом, повідомляє київська поліція.

Про мотиви його дій наразі не повідомляють.

/**/ /**/ /**/ Перекритий міст Метро в Києві, 18 вересня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Кличко: чоловік, що погрожує вибухом, може бути під впливом наркотиків чи алкоголю

Раніше сьогодні Національна поліція повідомила, що невідомий заблокував рух на мосту Метро в Києві, здійснив кілька пострілів і погрожував підірвати його і державні установи.

Силовики проводили спеціальну операцію.

«Слідчі столичної поліції кваліфікують подію як підготовка до терористичного акту», – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Через події на мосту були зачинені чотири станції метро на червоній гілці київського метрополітену, рух на дорогах у Києві перевантажений.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG