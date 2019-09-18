Кличко: чоловік, що погрожує вибухом, може бути під впливом наркотиків чи алкоголю

Чоловік, який погрожує підірвати міст Метро в Києві, може перебувати під впливом наркотичних речовин або алкоголю. Про це повідомив журналістам київський міський голова Віталій Кличко.

«Вимоги чоловіка незрозумілі. З ним був телефонний зв'язок, і можемо сказати, що він був у неадекватному стані», – каже очільник столиці.

Увечері 18 вересня поліція повідомила, що біля мосту Метро в Києві, де невідомий погрожує вибухом, триває спеціальна поліцейська операція. Рух на мосту був перекритий.

За повідомленням поліції, правоохоронці ввели у столиці спеціальний оперативний план. Наразі на місці події перебуває керівництво головного і територіального управлінь поліції, наряди патрульних, кінологи зі службовими собаками, спецпризначенці та фахівці вибухотехнічної служби.

Раніше в київському метрополітені повідомили про закриття чотирьох станцій через анонімний дзвінок про мінування.